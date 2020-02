Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 15-Jähriger auf Garagenhof mit Messer bedroht

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat auf einem Fußweg zu einem Garagenhof an der Gracht in Rheydt am Montagabend gegen 21:30 Uhr einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht. Er forderte den Jugendlichen zunächst auf, seine Wertsachen herauszugeben. Der Täter ließ dann jedoch von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute.

Der 15-Jährige hörte auf dem Heimweg von einer Pizzeria über Kopfhörer Musik als ihm ein Mann auf die Schulter tippte. Der Mann forderte, er solle die Kopfhörer herausgeben. Um dem Nachdruck zu verleihen, zog er ein Messer aus einer Bauchtasche unterhalb seiner Kapuzenjacke und verlangte außerdem Geld und Mobiltelefon des Jugendlichen. Dieser entgegnete, dass die Kopfhörer seiner Mutter gehören würden. Daraufhin ließ der Täter von seinem Opfer ab. An der Einmündung zum Gehweg warteten drei weitere Männer auf den Täter. Zu ihnen liegt keine Beschreibung vor.

Den Täter beschreibt der 15-Jährige so: circa 1,90 Meter groß, etwa 19 Jahre alt, breit gebaut, kurze schwarze, an den Seiten abrasierte Haare, schwarzer Schnauzbart. Bekleidet war der Mann mit einer weiten Jeans und einer dunklen Jacke mit Kapuze. Darunter trug er eine Bauchtasche. Der Täter habe akzentfreies Deutsch gesprochen, aber der Aussage zu Folge arabisch/südländisch ausgesehen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

