Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ostenholz: Automatenaufbrecher lassen Beute zurück

HeidekreisHeidekreis (ots)

27.11 / Automatenaufbrecher lassen Beute zurück

Ostenholz: In der Nacht zu Freitag wurde der Polizei ein Zigarettenautomatenaufbruch an der Hauptstraße in Ostenholz gemeldet. Auf der Anfahrt kam einem Streifenwagen ein Fahrzeug entgegen und wurde nach der Begegnung bis zum Stillstand abgebremst. Zwei männliche Insassen sprangen aus dem Pkw und flüchteten in ein Waldgebiet. Die Absuche des entsprechenden Bereichs unter Einsatz von Polizeihunden und einer Wärmebildkamera führte nicht zur Ergreifung der Täter. Im Fahrzeug wurde unter anderem ein Plastiksack mit Zigarettenschachteln und Bargeld gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell