POL-HK: Heidekreis: Taschendiebe unterwegs; Altenboitzen: Zigarettenautomat leergeräumt; Schwarmstedt: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld; Wietzendorf: Diebstähle von Grabstätte

HeidekreisHeidekreis (ots)

26.11 / Taschendiebe unterwegs

Heidekreis: Am Donnerstag, zwischen 09.30 und 15.45 Uhr kam es in mehreren Lidl-Filialen des Heidekreises zu Diebstählen von Portmonees aus Handtaschen. Dabei waren die Märkte in den Ortschaften Neuenkirchen, Bispingen, Schneverdingen und Soltau betroffen. Bei den Opfern handelte es sich um Frauen und Männer im Alter zwischen 69 und 82 Jahren, deren Geldbörsen unbemerkt aus Umhängetaschen, einem Rucksack und aus der Gesäßtasche genommen wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

26.11 / Zigarettenautomat leergeräumt

Altenboitzen: Unbekannte öffneten am Donnerstag gewaltsam den Zigarettenautomaten in der Dorfmitte von Altenboitzen und entwendeten das Bargeld sowie die Zigarettenschachteln. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/98440 entgegen.

26.11 / Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Schwarmstedt: Über das rückwärtige Küchenfenster stiegen am Donnerstag, zwischen 17.50 und 19.15 Uhr Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Fichtenweg ein, durchsuchten es und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

27.11 / Diebstähle von Grabstätte

Wietzendorf: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.11.20 und Freitag, 20.11.2020 von einem Grab auf dem Friedhof in Wietzendorf ein handgefertigtes großes Herz aus Holz. Bereits im August wurde vom selben Grab eine hochwertige Grabkerze inklusive Laterne gestohlen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

