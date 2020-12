Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß mit Streifenwagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Fiat Punto am frühen Samstagmorgen (05.12.2020) zog sich ein 38-jähriger Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Die 49-jährige Fiat-Fahrerin befuhr um 04.45 Uhr die Heilbronner Straße stadteinwärts und bog auf Höhe der Sparda-Bank nach links in die Straße Am Hauptbahnhof ab. Die 29-jährige Polizeibeamtin war mit dem Mercedes Vito unterwegs in Richtung Pragsattel und prallte im Kreuzungsbereich mit dem Fiat zusammen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Polizei zu melden.

