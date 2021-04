Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinterlistiger Angriff mit Pfefferspray

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021, um 20:19 Uhr ereignete sich in der Bitscher Straße, Pirmasens ein hinterlistiger Angriff auf einen 22-jährigen Mann und dessen 21-jährige Lebensgefährtin. Der 22-jährige Mann öffnete seine Wohnungstür nachdem es zuvor an dieser geklingelt hatte. Sofort wurde ihm durch eine Person Pfefferspray in die Augen gesprüht, welches auch die schwangere 21-jährige Lebensgefährtin traf. Der Mann verschloss sofort wieder die Wohnungstür, so dass der den Täter nicht sehen konnte. Durch ein Fenster konnte er jedoch zwei dunkel gekleidete Personen mit je einem Mund-Nase-Schutz sehen, welche wegrannten. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

