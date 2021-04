Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Lemberg Pfalz (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021, in dem Zeitraum von 03:30 Uhr bis 05:30 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter in den Verkaufsraum einer Bäckerei in der Hauptstraße, Lemberg einzubrechen. Dieser versuchte die dort befindlichen Automatik-Schiebetür aufzudrücken, was jedoch nicht gelang. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell