Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 31.03.21, 23:00h bis 01.04.21, 07:40h, wurde versucht die massive Holzeingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße aufzubrechen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 500EUR an der Schließanlage. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens, 06331/520-0, oder per Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

