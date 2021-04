Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 01.04.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Audi-Fahrer, welcher zuvor einem Verkehrsteilnehmer durch seine rasante Fahrweise aufgefallen war, in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer gab spontan an, dass er vor zwei Tagen Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein durchgeführter Urintest was positiv auf Amfetamin, THC und Cocain. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordungswidirgkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell