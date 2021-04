Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 31.03.2021, 10:30 Uhr - 11:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße 23. SV: Eine bislang unbekannte Frau entwendete einer 72-jährigen Frau in einem Discounter die Geldbörse, die die Geschädigte in ihrer Handtasche aufbewahrt hatte. Die unbekannte Frau rempelte die Geschädigte im Markt an - vorgeblich unabsichtlich - und nutzte den Moment, in dem die Geschädigte irritiert war, um unbemerkt die Handtasche der Frau zu öffnen und die Geldbörse zu entwenden. Die Täterin wird als Frau mit schmaler Figur im Alter von ca. 20 Jahren beschrieben, die dunkle, halblange Haare habe und 150 - 160 cm groß ist. Sie trug dunkle Kleidung.

Die Handtasche wurde gegen 15:00 Uhr in der Rosengartenstraße auf den Parkplätzen zwischen Allee und Exerzierplatz aufgefunden. Es fehlten lediglich 30 EUR Bargeld.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls und bittet auch um mögliche Hinweise von Zeugen, die gegebenenfalls die "Entsorgung" der Geldbörse beobachtet haben. | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell