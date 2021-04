Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 08:50 Uhr und 11:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung in der Zweibrücker Straße auf. Die Täter suchten lediglich das Schlafzimmer auf und entwendeten dort eine niedrige vierstellige Summe in bar und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von 200 Euro. Der Schaden an der Wohnungstür wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

