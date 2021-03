Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Tablets aus einem Transporter

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 13:30 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, wurde ein Tablet der Marke Huawei aus einem weißen Mercedes-Transporter eines Paket-Lieferdienstes entwendet. Der Transporter war in Höhe der Bogenstraße 40 geparkt. Der unbekannte Dieb schlug die Seitenscheibe ein und entnahm das Tablet aus der Halterung hinter der Windschutzscheibe. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

