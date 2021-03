Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Zweibrücken (ots)

Zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr des 14.03.21 kam es in der Fruchtmarkstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung, wobei das Kraftfahrzeug, grauer Mercedes-Benz, eines 55-jährigen Mannes mutwillig zerkratzt wurde. Es entstand hierbei ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell