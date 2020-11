Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbrecher scheiterten an Haustüren

GeldernGeldern (ots)

In der Nacht von Freitag, 27.11.20, 23:30 Uhr auf Samstag, 28.11.20, 10:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in zwei angrenzende Reihenhäuser auf der Schloßstraße einzubrechen. Beide Male scheiterte man allerdings an den Haustüren, die nicht aufgehebelt werden konnten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Geldern unter der Rufnummer 02831/1250.

