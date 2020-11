Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Geparkter VW Polo beschädigt

ReesRees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag (26. November 2020) zwischen 17.10 Uhr und 17.20 Uhr auf dem Parkplatz am Brauhof einen roten VW Polo. Der Polo wurde von dem Unbekannten über die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

