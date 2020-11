Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

KleveKleve (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die ein Unfallgeschehen am Donnerstag (26. November 2020) gegen 16.25 Uhr an der Ecke Siegertstraße Triftstraße beobachtet haben. Ein 46-jähriger Uedemer hielt verkehrsbedingt in seinem grauen Audi A6 an der Haltelinie der Siegertstraße an, als es zu einem vermeintlichen Auffahren eines 52-jährigen Klevers kam. Der 52-Jährige fuhr einen roten Ford Galaxy. Ob es zu einem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch strittig. Zeugen, des Verkehrsgeschehens, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (as)

