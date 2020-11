Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Öffentlichkeitsfahndung/ Wer kennt die drei unbekannten Männer?

IssumIssum (ots)

Am 03.09.2020 gegen 12.30 Uhr kam es in einer Drogeriefiliale an der Rheurdter Straße zum Diebstahl von Kosmetika der Marke Loreal im Wert von circa 270 Euro. Drei unbekannte Männer betraten kurz hintereinander die Filiale und steckten sich unerlaubt diverse Loreal Kosmetikprodukte in die Taschen. Ohne die Ware zu bezahlen verließen sie das Geschäft und flüchteten unerkannt. Die Tat der Männer wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten machen können. Die Fotos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/issum-ladendiebstahl

Zeugen sollen sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

