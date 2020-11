Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Polizei sucht Zeugen nach räuberischen Diebstahl

KleveKleve (ots)

Am Donnerstag (26. November 2020) gegen 14.30 Uhr kam es auf der Hoffmannallee in Höhe einer Metzgerei zu einem Gerangel zwischen einem flüchtigen Dieb und einem Mitarbeiter eines Fahrradgeschäfts. Zuvor hatte ein 37-jähriger Klever aus dem Verkaufsraum eines Fahrradgeschäft auf der Albersallee ein hochwertiges Pedelec entwendet. Der Dieb flüchtete auf dem Rad in Richtung Hoffmannallee. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Radgeschäfts folgte dem Dieb und konnte ihn in Höhe einer Metzgerei stellen. Zwischen dem Flüchtigen und dem Verfolger kam es zu einer Rangelei, die von mehreren Passanten gesehen wurde. Ein nicht näher bekannter Mann habe den Dieb noch aufgefordert das Rad loszulassen. Die Polizei sucht nun eben diese Passanten, die Zeuge dieser Auseinandersetzung geworden sind. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. Der Fahrraddieb ließ bei der Auseinandersetzung übrigens von dem neuen Rad ab und lief zurück zum Verkaufsgeschäft vor dem sein altes Rad stand. Mit seinem Rad fuhr er abermals in Richtung Hoffmannallee und hier nach rechts in Richtung Innenstadt. Der Flüchtige konnte noch im Laufe des Tages ermittelt werden. Gegen 37-jährigen Klever wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der engagierte Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. (as)

