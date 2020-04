Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Büro

Trier (ots)

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht kurz vor 2 Uhr Zutritt in die Büroräume einer Firma in der Gilbertstraße.

Hierzu hebelten sie eine Eingangstür zu dem Haus, in dem sich gleichfalls Wohnungen befinden, gewaltsam auf und entwendeten unter anderem mehrere Mobiltelefone. Sie konnten den Tatort anschließend unentdeckt verlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 um Zeugenhinweise.

