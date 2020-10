Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Zeugensuche nach Verkehrsunfall und Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 02.10.2020, kam es Bonndorf zum Zusammenstoß von drei Fahrzeugen und einer anschließenden Auseinandersetzung. Drei der Beteiligten erlitten Verletzungen. Zwei Verletzte mussten ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Gegen 20:15 Uhr soll es zunächst zu einem verbalen Konflikt zwischen einem 53 Jahren alten Mann und einer 34-jährigen Frau vor einem Discounter gekommen sein. Diesem Konflikt liegt ein Streit im privaten Bereich zu Grunde. Alle Beteiligten sind sich persönlich bekannt. In der Folge soll die Frau mit ihrem Pkw auf ihren vorherigen Kontrahenten und dessen Sohn zugefahren sein, die zwischenzeitlich vor einer Gaststätte in der Rothausstraße standen. Diese konnten zur Seite springen, wollen aber vom Pkw erfasst worden sein. Der Pkw der Frau prallte zumindest noch gegen einen geparkten Nissan. Auch der Pkw des 53-jährigen wies Beschädigungen auf, die sowohl auf ein Unfallgeschehen als auch auf mutwillige Beschädigungen schließen lassen. Es soll danach zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wobei die Frau, ein 28 Jahre alter Begleiter der Frau und der 27 Jahre alte Sohn des Kontrahenten leichte Verletzungen davontrugen. Der Sachschaden an den drei beschädigten Autos liegt bei mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) bittet Personen, die die Vorfälle beobachtet haben, sich zu melden.

