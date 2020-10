Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kaminbrand endet glimpflich

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg]

Am Sonntag den 04.10.2020, gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Feldberg sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Kaminbrand in der Neuglashüttener Straße in Altglashütten gerufen.

Durch das schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte Personen- bzw. Sachschaden verhindert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell