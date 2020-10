POL-FR: Busfahrer und jugendliche Fahrgäste beleidigen sich gegenseitig

Polizeipräsidium Freiburg

Am Sonntag, den 04.10.2020, gegen 15:30 Uhr kam es am Busbahnhof in Neustadt zu einem Wortgefecht zwischen einem Busfahrer und zwei Jugendlichen.

Der Bus war von Bonndorf nach Neustadt unterwegs. Während des Aussteigens beleidigten die beiden Jugendlichen den Busfahrer, welcher daraufhin ebenfalls beleidigend wurde.

Die Polizei konnte die Kontrahenten am Busbahnhof antreffen und die Situation beruhigen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen/Fahrgäste sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

