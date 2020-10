Polizei Gütersloh

POL-GT: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am Donnerstagnachmittag (01.10., 12.43 Uhr) kam es auf der Kaunitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen VW Multivan-Fahrer aus Königslutter (Niedersachsen) und einem 56-jährigen Fahrer eines Rollers aus Delbrück.

Der Königslutterer befuhr die Kaunitzer Straße in Fahrtrichtung Rietberg und setzte zum Abbiegevorgang nach links in eine Grundstückseinfahrt an. Während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß mit dem 56-Jährigen, der mit seiner Gilera Nexus die Kaunitzer Straße aus der Gegenrichtung kommend befuhr.

In Folge der Kollision stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige VW Multivan-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme waren Teile der Fahrbahn der Kaunitzer Straße komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell