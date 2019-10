Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Mercedes Sprinter in Vellmar gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Den nächtlichen Diebstahl seines Firmenfahrzeugs musste ein Mann am gestrigen Sonntagmorgen in Vellmar feststellen. Bislang unbekannte Täter hatten den weißen Mercedes Sprinter, in dem sich etliche Arbeitsmaschinen befanden, in der Nacht gestohlen. Von dem Fahrzeug fehlte bisher jede Spur. Die für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Den Diebstahl des Mercedes Sprinter bemerkte der Mitarbeiter eines Handwerksbetriebs gegen 10:30 Uhr und rief die Polizei. Wie er gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Vellmarer Reviers Nord angab, hatte er das Firmenfahrzeug am Vorabend auf einem Stellplatz vor dem Haus in der Schönen Aussicht, nahe der Habichtswalder Straße, abgestellt. Die Beamten leiteten umgehend eine europaweite Fahndung nach dem Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen DO-RH 2371 ein, die bisher nicht zum Auffinden des Fahrzeugs führen konnte. Den Wert des etwa ein Jahr alten Mercedes und der darin befindlichen Arbeitsmaschinen sowie Materialien beziffern die Polizisten auf rund 60.000 Euro. Auffällig ist die an dem weißen Sprinter angebrachte Firmenaufschrift in blauer Farbe. Wie die unbekannten Autodiebe genau vorgingen, ist derzeit noch unklar. Sie agierten aber offenbar, so die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler, im Schutz der Dunkelheit.

Die Kriminalbeamten des K 21/22 bitten Zeugen, sich bei der Polizei Kassel unter 0561- 9100 zu melden.

