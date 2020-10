Polizei Gütersloh

POL-GT: 46-jähriger Mann droht mit Axt - Widerstand, Ingewahrsamnahme

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagvormittag (01.10., 11.35 Uhr) kam es an der Berliner Straße zunächst zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung. Im Zuge des Streits holte ein 46-jähriger Mann eine Axt aus seiner Wohnung und drohte seinem 62-jährigen Gegenüber damit. Anschließend ging er zurück in sein Haus.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, machte der 46-Jährige einen äußerst aggressiven Eindruck und schrie herum. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden dem Mann umgehend Handfesseln angelegt. Dabei leistete er Widerstand. Er sperrte sich erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Der 46-Jährige verblieb bis zum Abend im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstand eingeleitet.

