Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Baumschutzgitter von flüchtigen Autofahrer beschädigt

Emmerich am RheinEmmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag (26. November 2020) gegen 12.00 Uhr ein Baumschutzgitter am Fahrbahnrand der Wollenweberstraße. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen VW T5. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen und/ oder zum Unfallgeschehen machen können. Sie sollen sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

