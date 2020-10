Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/ Landkreis Konstanz) - Unbekannte beschädigen Auto (15.10.2020)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 01:45 und 06:30 Uhr, ist es in der Gottfried-Keller-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. An dem auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten Fahrzeug wurde durch Unbekannte ein Scheibenwischer verbogen und dabei die Motorhaube beschädigt. Zudem wurde ein Seitenspiegel an der Fahrerseite des Autos eingeklappt sowie der Fahrzeuglack im Bereich eines Radlaufes und an der Fahrzeugfront zerkratzt. In der Nacht zuvor kam es im Bereich der Radolfzeller Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist noch nicht geklärt. Personen, welche in diesen Nächten verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter Tel.: 07531 995-2222 zu melden.

