Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Chemieunterricht löst Feuerweheinsatz aus (15.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein Experiment im Chemieunterricht hat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in einer Realschule in der Lehenstraße den Feueralarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizei war die Schule bereits vorbildlich durch die Verantwortliche evakuiert worden, die Schüler wurden an den ausgewiesenen Sammelstellen von den Lehrern betreut. Die Feuerwehr konnte schnell den Grund der Auslösung feststellen. Eine Lehrerin wollte den Schülern die Knallgasprobe erklären, doch bevor das Experiment durchgeführt werden konnte, lösten zwei mit Wasserstoff gefüllte Reagenzgläser den Feueralarm aus. Sowohl für die Lehrkräfte, als auch die Schüler war dies eine Übung unter echten Bedingungen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

