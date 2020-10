Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Raubdelikt - Zeugen gesucht (12.10.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubdelikt, welches sich am Montag, gegen 23 Uhr, im Bereich der Nägelesgrabenstraße ereignet hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen stellten zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe der Bushaltestelle Nägelesgraben ab und liefen von dort in die Innenstadt. Unterwegs kamen ihnen mehrere unbekannte Männer entgegen, welche die zwei Geschädigten ohne erkennbaren Grund angriffen. Die Täter sollen mit einem Schlagstock und einer silbernen Waffe bewaffnet gewesen sein und damit auf die Geschädigten eingeschlagen haben. Insgesamt seien den Geschädigten Bargeld und Zigaretten entwendet worden. Beschrieben werden die Täter wie folgt: 16-25 Jahre alt, ein Täter war auffällig groß und dick. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

