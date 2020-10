Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unfall auf Bohlinger Straße

Singen (ots)

Gegen einen geparkten Pkw ist am heutigen Donnerstag gegen 10 Uhr ein 79-jähriger Autofahrer in der Bohlinger Straße gestoßen. Der Mann war mit seinem Ford in nördlicher Richtung unterwegs, als er auf eine Verkehrsinsel geriet, zwei Verkehrszeichen überfuhr und schließlich gegen einen geparkten Ford stieß. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum auf einen ebenfalls abgestellten BMW geschoben. Der Autofahrer musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der weitere Sachschaden, der an den beiden geparkten Fahrzeugen sowie im Bereich der Verkehrsinsel entstand, wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Beide Ford mussten abgeschleppt werden. Grund für den Unfall könnte möglicherweise ein medizinischer Notfall gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Michaela Hirt

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell