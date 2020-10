Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg) Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung vergangenes Wochenende an einer Bar in der Espenstraße

Blumberg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, beziehungsweise bis gegen 01 Uhr in den frühen Morgenstunden des Samstags an einer Bar in der Espenstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Dort, in und auf der Espenstraße vor der sogenannten "Sportsbar", soll es zu einer verbalen und auch handgreiflichen Auseinandersetzung gegen oder auch durch einen 47-Jährigen gekommen sein, in deren Verlauf auch "Pfefferspray" (Tierabwehrspray) versprüht worden sein soll. Bei der Auseinandersetzung dürften mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Wer sachdienlichen Hinweise zu dem geschliderten Vorfall oder den beteiligten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg (07702 41066) in Verbindung zu setzen.

