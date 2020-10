Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 bei Horb/N, Lkrs FDS)BMW-Fahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr 14.10.20, 16.45 Uhr

Horb (ots)

Ergänzung zur Meldung vom 14.10.20, 18 Uhr:

Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil ermittelt weiter zu dem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Autobahn A 81 bei Horb am Neckar. Wie bereits mitgeteilt, kollidierten ein BMW und ein polnischer Kleintransporter so heftig, dass der BMW-Fahrer schwerste Verletzungen erlitt. Der 26 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Tuttlingen war mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert worden und befindet sich nach Auskunft der Ärzte weiterhin in Lebensgefahr. Aufgrund des Unfalls musste die A 81 in Richtung Stuttgart über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt werden. Teilweise bildete sich eine Staulänge von neun Kilometer. Der Verkehr aus Richtung Singen wurde umgeleitet, wodurch auch auf den Umleitungsstrecken besonders durch wendende Fahrzeuge zum Teil erhebliche Behinderungen entstanden. Die Klärung der Unfallursache dauert noch an. Die Polizei geht mehreren Hinweisen nach, wonach der BMW-Fahrer kurz vor der Unfallstelle mit hoher Geschwindigkeit über den Standstreifen fuhr und Verkehrsteilnehmer rechts überholte. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Neben dem Rettungshubschrauber, Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen waren auch die Feuerwehr Horb am Neckar mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 EUR.

Ursprungsmeldung vom 14.10.20, 18 Uhr:

POL-KN: (Horb am Neckar, Bundesautobahn A81, Fahrtrichtung Stuttgart) Verkehrsunfall fordert zwei schwer verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden - Rettungshubschrauber im Einsatz

Horb am Neckar, Bundesautobahn A81, Fahrtrichtung Stuttgart Zwei schwer verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen hat nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am heutigen Mittwochspätnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Bundesautobahn A81, im Bereich der Autobahnanschlussstelle Horb am Neckar in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat.

Dort kam es zu einer heftigen Kollision zwischen einem BMW und einem Kleintransporter. In deren Verlauf wurde der Fahrer des BMW im Wagen eingeklemmt und dabei schwer, möglicherweise lebensgefährlich verletzt. Auch der Fahrer des Kleintransporters zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache und der Unfallhergang sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.

Nach Befreiung des Autofahrers durch eintreffende Feuerwehr- und Rettungskräfte aus dem total beschädigten BMW wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der schwer verletzte Fahrer des Kleintransporters musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Durch den Verkehrsunfall wurden Trümmerteile der beteiligten Fahrzeuge über eine Strecke von rund 150 Metern über beide Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Stuttgart verteilt. Infolge der notwendigen Totalsperrung der Unfallstelle kam es zu einem erheblichen Rückstau.

Sperrung und Rückstau sowie die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern derzeit noch an.

