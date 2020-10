Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Lindenhof, Lkrs. Rottweil) Gleich zwei Mercedes zerkratzt 13./14.10.20

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Vermutlich ein und derselbe Täter hat am Dienstag und Mittwoch in der Rosäcker Straße und in der Beffendorfer Straße zwei Mercedes-Autos zerkratzt. Ein Coupe wurde sogar zweimal durch mutwillige Kratzer beschädigt. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass für die Taten Kinder oder Jugendliche verantwortlich sind, weil Smileys in den Lack gekratzt wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

