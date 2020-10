Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkrs. RW) Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand 13./14.10.20

Schenkenzell (ots)

Deutliche Spuren an der Haustür eines Zweifamilienhauses in der Spannstattstraße zeugten von einem Einbruchsversuch von Dienstag auf Mittwoch. Wie Polizei und Eigentümer feststellten, wiesen neben einem beschädigten Türschloss sowohl der zerkratzte Lack des Türrahmens, als auch der Kunststoff an der Haustür deutlich auf den Einbruchsversuch hin. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 27010 entgegen.

