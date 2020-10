Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Hochwertige Parfümsorten aus einem Drogeriemarkt gestohlen (14.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zwei bislang noch unbekannte männliche Täter haben am frühen Nachmittag des Mittwochs aus einer Parfümabteilung eines Drogeriemarktes in der Straße "Am Karlsgarten" verschiedene und hochwertige Parfümsorten im Wert von weit über tausend Euro gestohlen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürften zwei Männer etwa gegen 14 Uhr hintereinander den Drogeriemarkt betreten und dann in mehreren Einzelhandlungen Parfümpackungen zunächst in reguläre Einkaufskörbe, dann aber in einen mitgeführten schwarzen Rucksack gepackt und so aus dem Markt entwendet haben. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

1.Täter: etwa 180 - 185 Zentimeter groß, ca. 30 Jahre alt, blonde, kurze Haare, zur Tatzeit bekleidet mit dunkelblauer Jacke mit einem Markenzeichen auf dem linken Arm, einer Jeans sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle.

2.Täter: etwa 180 Zentimeter groß, ca. 30 Jahre alt, zur Tatzeit bekleidet mit weißem Pulli mit hellgrauer Kapuze, der Mann trug ebenfalls schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Personen, die Angaben zu den beschriebenen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

