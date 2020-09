Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen zwei Mercedes V-Klassen

Grevenbroich (ots)

Am Montag (14.9.), gegen 7 Uhr, stellte ein Anwohner der Stettiner Straße den Diebstahl seines schwarzen Mercedes Viano fest. Das acht Jahre alte Auto, mit behindertengerechten Umbauten im Innenraum, stand zuvor am Straßenrand geparkt. Letztmalig wurde der Mercedes mit den amtlichen Kennzeichen NE-M8803 in der Nacht zu Montag, gegen 2 Uhr, gesehen.

Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Wagens machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Gleiches gilt für einen weißen Daimler Vito mit den amtlichen Kennzeichen NE-SM37. Das sechs Jahre alte Auto stand an der Jülicher Straße geparkt bevor sein Eigentümer es am Montagmorgen (14.9.) als gestohlen meldete. Die V-Klasse hat einen Firmenschriftzug an der Seite.

