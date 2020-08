Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Lackierraum in Brand geraten

Uelsen (ots)

Aufgrund eines Blitzeinschlages und der damit einhergehenden Überspannung gerieten gestern gegen 23:40 Uhr die Leitungen zum Lackierraum einer Tischlerei an der Straße Bookesch in Uelsen in Brand. Aufgrund der dort gelagerten Furnierhölzer breitete sich das Feuer im Raum aus. Weitere Räume der Tischlerei wurden verrußt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt.

