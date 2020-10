Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Zwei Schwerverletzte bei Überholversuch 15.10.20, 8 Uhr

Flözlingen (ots)

Bei einem Überholvorgang auf der Kreisstraße zwischen Flözlingen (Zimmern ob Rottweil) und Weiler (Königsfeld im Schwarzwald) sind zwei Autofahrer am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr schwer verletzt worden. Eine 62 Jahre alte Frau überholte mit ihrem Skoda Fabia vor einer langgezogenen Rechtskurve zunächst ein vor ihr fahrendes Auto und danach noch ein Sattelzug. Als sie auf Höhe der Zugmaschine war, kam ihr ein 66-Jähriger mit seinem Seat ordnungsgemäß entgegen. Beide Autos stießen nahezu frontal zusammen. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Zugmaschine geschleudert, wodurch der Kraftstofftank beschädigt wurde und Dieselöl auslief. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen, weshalb sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Ebenfalls schwer verletzt wurde auch der Seat-Fahrer. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Lasterfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Kreisstraße musste aufgrund der Schwere des Unfalls und der starken Fahrbahnverunreinigung über vier Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde deswegen umgeleitet. Die Feuerwehren Flötzlingen und Zimmern ob Rottweil waren mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Zur Bergung des Sattelzugs und Reinigung der Fahrbahn mussten Spezialfirmen beauftragt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell