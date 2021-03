Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Sportheim

Windsberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen letztem Donnerstag, 19:00 Uhr, und Montag, 19:00 Uhr, ein Fenster des Sportheims und entwendeten fünf Kästen "Karlsberg Urpils" sowie fünf bis sieben Flaschen Liköre und Schnäpse, wie Berliner Luft, Bottenbacher und Williams Christ Birne, im Gesamtwert von 100 Euro. Der Schaden am Fenster wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell