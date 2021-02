Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Farbschmierer im Freibad.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende beschmierten bislang Unbekannte ein Pumpenhäuschen im Freibad am Werreanger mit Farbe. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180.

