Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebe erbeuten vier Fahrzeuge.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags brachen mindestens vier unbekannte Personen in eine Kraftahrzeug-Werkstatt in der Schötmarschen Straße ein und stahlen dabei vier der Kundenfahrzeuge im Wert von zirka 35.000 Euro. Die Einbrecher schlugen mittels eines Gullideckels eine Scheibe ein und gelangten so in die Büroräume. Hier durchsuchten sie Schränke und Behältnisse nach Diebesgut. Sie entwendeten einen geringen dreistelligen Eurobetrag. Nach dem Aufbrechen einer weiteren Tür gelangten die Einbrecher in die Werkstatt. Dort fanden sie vier Fahrzeugschlüssel, die zu Kundenfahrzeugen gehörten, die auf dem Hof des Betriebes abgestellt waren. Die Täter flüchteten schließlich mit einem schwarzen Volvo, einem roten VW Passat, einem roten BMW der 3er-Serie sowie mit einem Audi Q3 in grau. An allen Fahrzeugen befanden sich Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Lippe. Gegen 5:45 Uhr fiel der schwarze Volvo in der Friedrich-Petri-Straße auf. Der Fahrer des Wagens beschädigte einen dort geparkten Audi und flüchtet umgehend. Aufgrund der Dunkelheit konnte eine Zeugin lediglich erkennen, dass es sich um einen etwa 20-jährigen Mann mit Schnäuzer handelte, der einen Kapuzenpullover trug. Ihre Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell