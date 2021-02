Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Uhren und Schmuck entwendet.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen am Dienstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus "Am Weinberg" ein. Zwischen 15:45 Uhr und 22:15 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten Räume und Schränke nach Diebesgut. Fündig wurden sie in Form von Uhren, Schmuck und einigen Haushaltsgeräten. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

