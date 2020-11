POL-PDLD: Dieselkraftstoff entwendet

Polizeidirektion Landau

In der Zeit zwischen 20.11.20 und 23.11.2020, brachen bislang unbekannte Täter an einem Baufahrzeug am Ortseingang Schweighofen, den Tankdeckel auf und entwendeten 150 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise zu dem oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

