POL-PDLD: Parklücke zu klein - roter Kleinwagen gesucht

In der Eichamtsstraße versuchte am heutigen Montag, 23.11.2020, gegen 12:00 Uhr, eine 76-Jährige mit einem Pkw Skoda Octavia vor einem roten Kleinwagen in eine längsverlaufende Parklücke zu stoßen. Während des Einparkens bemerkte die Skoda-Fahrer ein leichtes Ruckeln und sah ein, dass die Parklücke zu klein war, sodass sie sich eine andere Parklücke suchte. Nachdem an dem Skoda ein erheblicher Streifschaden festzustellen war, ist davon auszugehen, dass an dem roten Kleinwagen ebenfalls ein Schaden vorhanden ist. Der rote Kleinwagen war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Fahrer des roten Kleinwagens wird gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

