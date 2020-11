Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Bistro

KandelKandel (ots)

Kandel; Am 21.11.2020 um 23:40 Uhr drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Bistros in der Saarstraße ein. Eine Zeugin konnte zwei Täter feststellen, die von der Tatörtlichkeit mit Kapuzenjacken oder -pullis flüchteten. Leider verständigte die Zeugin nicht direkt die Polizei, so dass der Einbruch erst am Morgen mitgeteilt wurde. Der genaue Diebstahlschaden steht noch nicht fest, dürfte aber hauptsächlich in Form von Zigaretten bestanden haben.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell