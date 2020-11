Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gestürzter Fahrradfahrer

BurrweilerBurrweiler (ots)

Am 21.11.2020 gegen 14:45 Uhr stürzte ein 73-jähriger Fahrradfahrer, als er die Straße "Am Annaberg" in Burrweiler befuhr. Aufgrund des dort befindlichen starken Gefälles gewann er zunehmend an Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei erlitt er Schürfwunden und klagte über Schmerzen an der Wirbelsäule. Hier gilt es noch anzumerken, dass der verunfallte Fahrradfahrer einen Fahrradhelm trug. Ohne den getragenen Helm hätte bei diesem Unfallverlauf mit schwersten Kopfverletzungen gerechnet werden müssen. Er wurde durch einen Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

