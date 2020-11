Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Wohnungseinbruch

MaikammerMaikammer (ots)

Am 21.11.2020 zwischen 11:00 Uhr und 18:50 Uhr kam es in Maikammer in der Weinstraße Nord zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zum Wohnanwesen. Es wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

