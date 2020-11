Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Physiopraxis in Altdorf

Vom 20.11.2020, 16:30 Uhr auf den 21.11.2020, 08:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Seitenfenster zu den Praxisräumen einer Physiopraxis in der Hauptstraße in Altdorf auf. Die Täter erbeuteten lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

