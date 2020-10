Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in Einfamilenhaus gescheitert

ViersenViersen (ots)

Am Donnerstag 29.10.2020 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher an der rückwärtigen Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Dompfaffstraße. Nachdem die Täter die Türe aufgehebelt hatten, wurden sie vermutlich durch den zu Hause zurückgelassenen Hund überrascht und vertrieben. Die Einbrecher flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./sm (911)

