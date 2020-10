Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Schwerer Verkehrsunfall

Kempen-St. Hubert:Kempen-St. Hubert: (ots)

Bei dem Verkehrsunfall, über den wir in unserer Meldung 909 berichtet haben, ist ein 12-jähriger Junge aus Kempen tödlich verletzt worden. Seine Mutter, 39 Jahre alt, wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Ein 2-jähriger Junge aus der Familie, der sich im Kinderwagen befand, wurde leicht verletzt. Ein weiterer Fußgänger, ein 43-jähriger aus Kempen, wurde ebenfalls schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Bei dem Fahrer des Pkw handelt es sich um einen 30-jährigen Deutschen aus Kempen. Er wurde leichtverletzt. Mittlerweile steht fest, dass der Fahrer -entgegen unserer ersten Meldung- aus Richtung Kempen kommend in Richtung Tönisvorst fuhr. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass der Fahrer vorsätzlich in die Menschenmenge gefahren ist. Die Ermittlungen dauern an./ah (910)

