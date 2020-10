Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 02.11.- 08.11.2020

Kreis Viersen:Kreis Viersen: (ots)

Auch in der kommenden Woche sind wir für Ihre Sicherheit unterwegs und kontrollieren, ob sich alle an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Dies tun wir kreisweit zu jeder Uhrzeit, an jedem Tag. Damit alle, auch die, die nicht kontrolliert werden, das noch einmal verinnerlichen und sich mit den Gefahren des zu schnellen Fahren auseinandersetzen, kündigen wir eine von mehreren Kontrollstellen am Tag an, ohne Uhrzeiten zu nennen. Rechnen Sie aber stets und überall mit unseren Kontrollen, unter anderem hier: Montag: Grefrath, L 39

Dienstag: L 475 / Hindenburgstraße

Mittwoch: Willich- Anrath, K 17 Höhe Clörath

Donnerstag: Kempen, L 444/Oedter Str. Höhe Hotsweg

Freitag: Viersen-Dülken, Waldnieler Str.

Samstag: Schwalmtal, L 3

Sonntag: Hinsbeck - Hübeck, K 30

Kommen Sie gesund an Ihr Ziel!/ah (988)

